Россия почти завершила стягивать войска к украинским границам — СNN

Россия почти завершила стягивать свои войска к границам Украины. Сейчас в приграничных регионах находятся более 127 тыс. российских военных.

Об этом сообщил CNN, ссылаясь на оценку Минобороны Украины, которое предоставило соответствующие данные американскому телеканалу.

– Полная численность сухопутной группировки Вооруженных сил РФ на украинском направлении составляет более 106 тыс. личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тыс. военнослужащих, — подчеркнули в СМИ.

В публикации отмечают, что действия России направлены на раскол Евросоюза и НАТО, а также ограничение возможностей США по обеспечению безопасности на европейском континенте.

Кроме того, CNN сообщает, что Москва поддерживает более 35 тыс. сепаратистов на Донбассе и разместила там около 3 тыс. своих военнослужащих. Есть также информация, что вблизи украинской границы Россия развернула дополнительные подразделения радиосвязи и по сравнению с 2021 годом втрое увеличила количество разведывательных полетов.

По информации СМИ, не исключено, что Россия может использовать ракеты средней дальности для уничтожения жизненно важных объектов, поскольку перебросила дополнительные тактические группы оперативно-тактических комплексов Искандер. Они могут поразить цель на расстоянии 500–700 км.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что Украине грозит не 100 тыс. российских войск, а почти миллион.

По его словам, именно такое количество военных буквально за неделю может мобилизовать агрессор. По его мнению, это не иллюзия, а реальная угроза.