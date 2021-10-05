В четверг, 7 октября, в Киеве состоится круглый стол Прошлое, настоящее и будущее территории Бабьего Яра. Члены Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, а также архитекторы, которые проектировали отдельные объекты в урочище, обсудят недавние разработки и дальнейшее строительство мемориального комплекса.

Будут презентованы объекты, которые планируют возвести на территории Бабьего Яра.

В частности, будет представлено первое музейное пространство на территории урочища – Курган (архитектурная компания SUB, Берлин). Объект воспроизводит историю расстрелов 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру с помощью технологии 3D-моделирования.

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А также проект Музея истории забвения трагедии во времена СССР в бывшей конторе еврейского кладбища (архитектурное бюро OFFPOLINN) и Ландшафтный горизонтальный музей.

Также в ходе круглого стола куратор Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Ник Аксель представит две книги, посвященные Бабьему Яру и изданные к 80-й годовщине трагедии.

Издание Бабий Яр: прошлое, настоящее, будущее (Babyn Yar: Past, Present, Future) рассказывает о том, какой сейчас ландшафт Бабьего Яра и каким он может стать в будущем. Книга Как прекрасны твои жилища, Иаков посвящена символической синагоге, которую возвели в урочище весной этого года.

Круглый стол начнется в 11:00 со вступительного слова Ника Акселя и презентации книги Как прекрасны твои жилища, Иаков.

Программа презентаций:

кни га Атлас еврейского пространства – Роберт Ян ван Пелт , член Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, нидерландский писатель и историк архитектуры, профессор Университета Ватерлоо и исследователь Холокоста;

символическая синагога Место для размышлений в Бабьем Яру – Мануэль Герц , член Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, профессор Базельского университета, архитектор синагоги в Майнце, занимается трансформацией синагоги в Кельне, строит крупную больницу в Сенегале и реализует несколько проектов в Европе и за ее пределами;

, член Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, профессор Базельского университета, архитектор синагоги в Майнце, занимается трансформацией синагоги в Кельне, строит крупную больницу в Сенегале и реализует несколько проектов в Европе и за ее пределами; книга Бабий Яр: прошлое, настоящее, будущее – Ник Аксель, куратор Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр;

куратор Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр; мемориальный объект Курган – Андреа Фарагуна , архитектурный директор архитектурной компании SUB (Берлин);

, архитектурный директор архитектурной компании SUB (Берлин); Музей истории забвения трагедии во времена СССР в здании бывшей конторы еврейского кладбища – Андрес Хаке , основатель международного архитектурного бюро OFFPOLINN;

, основатель международного архитектурного бюро OFFPOLINN; Ландшафтный горизонтальный музей – Анна Камышан, член Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, художница, архитектор, куратор.

По завершению презентаций состоится дискуссия о перспективах развития Бабьего Яра.

Смотрите мероприятие онлайн. Трансляция будет на официальных страницах Мемориального центра Холокоста Бабий Яр в Facebook и Youtube.

Напомним, в начале года Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представил художественную концепцию будущего мемориала.

А в июле, в рамках президентского форума к 30-й годовщине независимости Украины, президент предложил поставить точку в дискуссиях и возвести музейный комплекс в партнерстве с Мемориальным центром.

Концепция предусматривает комплексную мемориализацию территории Бабьего Яра. Комплекс будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941–1943 годов, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, Ландшафтный горизонтальный музей, научный и образовательный центры, серию арт-объектов.