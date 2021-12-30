Планы работы на 2022 год, а также отчет о деятельности за 2021-й представил Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Они были презентованы Наблюдательному совету Мемориального центра и Общественному совету.

В 2022 году Мемориальный центр откроет первое музейное пространство на территории Бабьего Яра – Курган. Объект спроектировала архитектурная студия SUB (Берлин).

— Этот проект будет центральным событием в будущем 2022 году. Это событие станет окончанием презентации первой музейной очереди, первой фазы строительства Мемориального центра. Мы создаем первый музей, построенный на месте массовых расстрелов. Бабий Яр – это один из самых важных символов Холокоста. Бабий Яр – это сакральное место, место, где мы можем изучать разные трагические аспекты поведения человека. Место, где мы можем представить, что случилось когда-то, можем понять, что случается сейчас и различить что может случиться завтра, – подчеркнул художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Илья Хржановский.

Курган покажет историю трагедии Бабьего Яра с помощью технологии 3D-моделирования, разработанной Центром пространственных технологий.

Мемориал Бабий Яр представил планы на 2022 год / 2 фотографии

Экспозиционное пространство музея будет изображать урочище во время первых массовых убийств 29–30 сентября 1941 года: ландшафт, долгую процессию людей, идущих на расстрел; места убийств.

Внешне музейное пространство будет напоминать курганы – традиционные для украинских степей древние захоронения в форме холма из земли и камней.

Цель Мемориального центра – создать на территории Бабьего Яра самый большой мемориальный музейный ансамбль в Европе.

Он будет включать около десяти музеев, а также серию арт-инсталляций. Вслед за курганом в 2023 году будет построен Музей истории забвения трагедии Бабьего Яра во времена СССР.

Впечатление от будущих проектов выразил глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

— Очень знаменательно то, что первым музеем будет Курган, поскольку Бабий Яр – это прежде всего самый большой символ Холокоста, самая большая могила в истории Холокоста, и важно показать, как это преступление было совершено. То, что вторым будет Музей истории забвения, тоже очень символично, поскольку Бабий Яр – это символ попыток уничтожить память о Холокосте, — говорит Натан Щаранский.

Натан добавил, что очень важный вопрос, почему советская власть вместо того, чтобы сделать Холокост большим событием для поддержания своей победы, вдруг решила уничтожить память.

Если в этом музее удастся сказать, как началась эта советская политика уничтожения памяти о Холокосте (буквально через 2 года после самого Холокоста), это будет очень интересно.

Среди ключевых задач, которые ставит Мемориальный центр Холокоста на 2022 год, – формирование целостного видения мемориального комплекса и создание генерального плана.

— Генплан – очень важный шаг. Он определяет модель развития на годы, на десятилетия. Мы планируем организовать конкурс открытых идей, которые станут основой генплана. Главная цель – развивать максимально широкий спектр подходов и идей, как концептуально оформить и структурировать территорию Бабьего Яра. Мы планируем провести конкурс в более чем 150 университетах и среди сотен архитекторов-профессионалов. В состав жюри конкурса войдут члены Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста, а также группа внешних консультантов, выдающихся профессионалов, — рассказал куратор Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Ник Аксель.

Ник Аксель добавил, что по итогам конкурса они планируют тесно сотрудничать с отдельными специалистами и развивать концептуальное видение территории.

Подобный опыт в прошлом был для них очень успешным. Именно так они строят Курган и Музей истории забвения трагедии Бабьего Яра во времена СССР.

В 2022 году Мемориал также ставит своей целью усилить академическое направление, сотрудничая с целым рядом украинских историков молодого поколения. Отдельное место будет занимать исследование гендерных аспектов Холокоста.

В следующем году Мемориал начнет стратегическое партнерство с французской организацией Яхад-Ин Унум, которая уже 20 лет исследует ранее не известные места расстрелов жертв Холокоста в Восточной Европе.

Совместно с международным независимым издательством De Gruyter (Берлин) Мемориал будет издавать научный журнал Восточноевропейские исследования Холокоста. В нем будут публиковаться теоретические и уникальные практические исследования по теме Холокоста и Второй мировой войны.

В 2021 году Мемориальный центр реализовал 36 проектов.

— Перед нами стояла ключевая стратегическая цель – превратить Мемориал в устойчивую институцию и укрепить восприятие фонда в статусе, без которого невозможно ни обсуждение, ни реализация любых инициатив в отношении Холокоста. За последние два года нам удалось создать первую фазу Мемориала (которая состоит из духовного пространства – символической синагоги Место для размышлений, Кристаллической стены Марины Абрамович, памятника Куреневской трагедии, инсталляции Взгляд в прошлое) и вместе с объектами 2020 года создает законченное высказывание, – подчеркнул генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

Макс Яковер добавил, что это только начало, положенное на территории радиусом всего 300 м. Только за 2021 год их объекты посетили почти 240 тыс. людей. Бабий Яр – больше не место забвения.

В 2021 году Мемориальный центр стал площадкой для важных мероприятий, дискуссий и научных конференций, посвященных теме Холокоста.

6 октября в партнерстве с государством организовали в урочище официальную церемонию к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, на которой присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, а также президенты Германии и Израиля – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Также по случаю 80-й годовщины трагедии совместно с Министерством образования и науки был организован Национальный урок памяти. В нем приняли участие более миллиона учеников в 7 тыс. украинских школ.

Среди ключевых направлений в 2021 году были научные и образовательные проекты. По итогам года в онлайн-архиве Мемориального центра – уже более 1,7 млн документов XX века.

Исследователи центра восстановили имена трети жертв Бабьего Яра (28,5 тыс. имен). Были установлены имена более 160 нацистских солдат, расстреливавших евреев в урочище.

— За последние два года мы добились значительного прогресса; однако это лишь дает лучшее понимание того, насколько долгий путь нам ещё предстоит. Для нас важно наладить партнерские отношения с музеями и ключевыми европейскими институциями, которые занимаются исследованием и чествованием памяти о Холокосте. Мы также будем развивать партнерство с еврейскими, украинскими организациями и музеями Холокоста, – отметил член правления Мемориального центра Руслан Кавацюк.

Член Наблюдательного совета, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх отметил, что они видели смену парадигмы того, как общество воспринимает проект, благодаря тем свершениям, которые сделал Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в этом году.

— Это монументальный проект, который изменит то, как Украина видит свою историю времён Второй мировой войны. Потому что многие люди даже не знают и не понимают этого, и у них будет возможность это осознать, когда сотни тысяч людей смогут воспользоваться теми возможностями, которые предлагает Мемориальный центр. Это проект для всех людей, не только для Украины, но и для всего мира, – говорит Яков Дов Блайх.

Представленные проекты также получили положительные отзывы от членов Общественного совета.

— Отдельно хочу поблагодарить за работу, которую вы провели к 80-летию увековечивания памяти трагедии Бабьего Яра. Очень приятно, что эта работа продолжается. Более того, видно, что постепенно, от начала работы вашей команды и до текущего времени, вырисовывается не фрагментарное видение, а общая концептуальная картина мемориализации этого сакрального места. Любой объект, который здесь создается, мемориальный объект, – это еще один шаг к увековечиванию памяти жертв Бабьего Яра, – подчеркнул член Общественного совета, первый заместитель генерального директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Борис Глазунов.

Член Общественного совета, советница Киевского городского головы по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова назвала официальную церемонию к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра уникальным кейсом.

Она отметила, что проделанная ими работа не прошла даром. Туда приходит все больше и больше людей.

— На моих глазах было несколько попыток создать мемориал, музей после этой страшной трагедии. Все они закончились ничем. Но эта работа многогранная, системная. К сожалению, из тех людей, киевлян, которые были на этом месте и выжили, осталась только Раиса Майстренко. Но по всей Украине, в сорока городах и селах, больших и малых, до сих пор живы те, кто выжил в Холокосте. И мы ждем, когда наконец-то этот проект будет воплощен в жизнь, — рассказал член Общественного совета Мемориального центра, глава Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей Борис Забарко.

Член Общественного совета, министр иностранных дел Украины (2010–2012 гг, 2013–2015 гг.) Константин Грищенко подчеркнул, что Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр должен отличаться от всех мировых музеев Холокоста.

— Все мы имеем возможность посетить хотя бы виртуально другие мемориалы. Этот мемориал должен быть уникальным, привязанными к месту, к исторической эпохе. В этой связи я хотел бы обратить внимание на исторические исследования. Важно показать, какой была жизнь еврейской общины до этой трагедии, каким образом она была уничтожена, насколько эти события подтолкнули дальнейшее развитие еврейской жизни и в Украине, и за её пределами. Мне кажется, это очень важный аспект, который нужно вмонтировать и в другие, в том числе и визуальные, проекты, — сказал Константин Грищенко.

Полное видео заседания Наблюдательного совета можно посмотреть на youtube: https://youtu.be/Ya6KzHsnzV0

Полное видео заседания Общественного совета можно посмотреть на youtube: https://youtu.be/a3uCy1loauA

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города.

Бабий Яр стал символом Холокоста от пуль, ведь около 2,5 млн евреев Восточной Европы, из них – 1,5 млн украинских евреев, нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли недалеко от мест их проживания.