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РФ останется без компенсации в случае несертификации Северного потока-2

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ останется без компенсации в случае несертификации Северного потока-2

Россия останется без компенсации за газопровод Северный поток-2, если германский регулятор признает его несоответствующим нормам Европейского Союза. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Габек (Robert Habeck).

Он напомнил, что федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации трубопровода.

— Если она будет восстановлена, то ее целью будет решить, соблюдены ли условия для сертификации в соответствии с германскими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не предполагается, – пояснил министр.

Что касается возможного отказа от использования Северного потока-2 в качестве части санкций против России, то Габек отметил, что об этом никто не запрещает размышлять.

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Он напомнил, что в июле 2021 года Германия и США согласовали коммюнике, в котором говорится, что если энергоносители будут использоваться Россией как оружие, это будет иметь последствия для РФ.

— Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к уже готовившимся жестким санкциям, — сказал Габек.

Он подчеркнул, что российский газопровод всегда был геополитическим проектом в том смысле, ведь тогда Украина, как транзитная страна, становится ненужной.

Министр отметил, что существует большая зависимость Германии от российского газа.

– Сейчас Германия получает 55% необходимого ей газа из России. Но у Евросоюза есть силы брать сжиженный газ, например, в Нидерландах, Польше и Италии. Эти терминалы загружены всего на 30%. Если их закачать на 100%, то станет возможным удовлетворять большую часть потребностей в импорте, – сказал Габек.

При этом он признал, что сжиженный газ гораздо дороже.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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