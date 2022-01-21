Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предупредила Российскую Федерацию, что Украина будет защищать свою территорию в случае нападения.

Она отметила, что Украина готова сопротивляться, если Москва решит применить вооруженную агрессию. По мнению Трасс, Кремль получит войну, сравнимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.

– Если придется, украинцы будут биться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем при советской войне в Афганистане или конфликте в Чечне, — убеждена она.

По мнению главы МИД Британии, Кремль не изучил уроки истории. Украина – гордая страна с длительной историей, которая неоднократно сталкивалась с вторжениями и пережила страшный Голодомор.

Элизабет Трасс выразила мнение, что президент Российской Федерации мечтает восстановить Советский Союз.

Поддержка Великобритании

Великобритания выделила для Украины военнослужащих и около 2 тыс. единиц вооружения. Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес сообщал, что Соединенное Королевство может передать Украине дополнительное оружие.

Ряд представителей правительства Великобритании выражали полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Источник: Правительство Великобритании