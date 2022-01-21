Президент Владимир Зеленский считает, что, если Россия вторгнется в Украину, то проиграют все. Об этом глава государства сказал в интервью журналистке Лэлли Уэймут из Washington Post.

По словам Зеленского, ему непонятно, почему партнеры Украины ждут эскалации конфликта, чтобы ввести новые, более жесткие санкции против России.

— Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете после эскалации? — сказал Зеленский.

Президент считает, что в случае более масштабного вторжения украинцам придется воевать с одной из самых могущественных армий в мире — и это будет настоящая война.

— И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис, — сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что для нас самое главное – сохранить территорию.

Президент отметил, что с Россией необходимо вести диалог, поэтому он просит Соединенные Штаты помочь найти подходящий формат.

— Мы поддерживаем диалог. Мы против войны, — решительно заявил украинский президент.

Ранее президент Зеленский предположил, что Российская Федерация может оккупировать Харьков. По его мнению, нападение станет началом крупномасштабной войны. Россия, вероятно, может начать захват территорий Украины на основании якобы “защиты” русскоязычных граждан.