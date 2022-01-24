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Генсек НАТО обсудил с главой МИД Британии наращивание войск РФ возле границ Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Генсек НАТО обсудил с главой МИД Британии наращивание войск РФ возле границ Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс продолжающееся накопление Российской Федерацией своих войск на границе с Украиной.

Об этом рассказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску на своей странице в социальной сети Twitter

Кроме того, они затронули тему европейской безопасности на фоне агрессии России.

— Столтенберг и Трасс обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и возможные последствия для европейской безопасности, — отметила Лунгеску.

По ее словам, в ходе беседы генсек НАТО поблагодарил главу британского МИД за вклад Великобритании в коллективную оборону Альянса и решительную поддержку Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Североатлантический альянс принял решил увеличить свое военное присутствие в странах Восточной Европы из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

В частности, войска будут переведены в состояние готовности, а в места развертывания НАТО будут направлены дополнительные корабли и истребители.

Соответствующее решение обусловлено тем, что РФ не прекращает наращивать военное присутствие в Украине и вокруг нее.

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