НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Североатлантический альянс решил увеличить военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы нового вторжения России в Украину.

В заявлении говорится, что союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Это решение обусловлено тем, что РФ продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Известно, что Дания отправит фрегат в Балтийское море и планирует отправить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция заявила, что готова перебросить в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды с апреля отправят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также переведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

Со своей стороны Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса и укрепления коллективной обороны.

Недавно генсек также заявил, что в случае нового вторжения России НАТО поможет Украине реализовать свое право на самозащиту. По его словам, Североатлантический альянс намерен сделать это за счет военно-технической поддержки.

Источник: НАТО