Министерство обороны США перевело в режим повышенной готовности американских военных, которых могут перебросить в Европу для усиления НАТО. Около 8,5 тыс. военных будут готовы в случае необходимости.

– США делают шаги для повышения боеспособности своих войск дома и за границей, – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, решение о переброске в Европу дополнительных войск из США пока не приняли. Кирби объяснил, что силы в Европу могут отправить по запросу НАТО или в других ситуациях.

– Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США в случае, если будет необходимость направить их в Европу, – заявил Кирби.

НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе из-за ситуации возле границ Украины и угрозы масштабного вторжения Российской Федерации. Страны Североатлантического союза наращивают корабли и авиацию.

Совет Европейского Союза осудил российскую агрессию и угрозы Москвы в адрес Украины, призвав РФ к деэскалации ситуации.

Европейская безопасность – неотделима от каких-либо вызовов действующего порядка, которые могут повлиять на безопасность как всего Евросоюза, так и его государств-членов, напомнили в Совете ЕС.