Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не исключает введения любых санкций против России в случае вторжения войск РФ в Украину. В частности, политик допускает жесткие ограничительные меры против российских олигархов.

Об этом она рассказала в интервью одному из британских телеканалов. Трасс подчеркнула, что олигархам из близкого окружения президента России Владимира Путина “не будет куда спрятаться” от санкций, которые готовит Лондон.

По словам главы МИД, на следующей неделе власти Британии планируют представить меры по усовершенствованию санкционного законодательства, что позволит охватить больше интересов субъектов из РФ, приближенных к Кремлю.

– Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в РФ, сможет стать объектом санкций. А потому путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, негде будет спрятаться. Это то, что мы собираемся сделать на этой неделе, – подчеркнула Элизабет Трасс.

Она не исключила, что речь может идти и о конфискации собственности российских олигархов в Великобритании.

– Ни один из вариантов не снят с обсуждения. Мы не собираемся вдаваться в детали, против кого именно и как мы можем применить санкции, – добавила министр.

Трасс уточнила, что Британия “очень тесно сотрудничает” с союзниками, такими как США и Евросоюз, относительно жесткого пакета антироссийских санкций.

Кроме того, она подчеркнула, что российский газопровод Северный поток-2 необходимо остановить в случае нападения РФ на Украину. По словам Трасс, в нынешней ситуации нельзя отдавать предпочтение “краткосрочным экономическим интересам”, жертвуя свободой и демократией в Европе.

We’re increasing our offer to NATO with extra troops, air support and defensive weapons to stand up against Russian aggression. Any Russian incursion into Ukraine would be met with severe costs and coordinated sanctions. pic.twitter.com/8uJtAK7t74 — Liz Truss (@trussliz) January 30, 2022

Помощь Украине

Комментируя скопление российских войск у границ Украины, Элизабет Трасс сообщила, что сейчас “приоритет номер один” – это удержать Владимира Путина от вторжения.

– Именно поэтому мы предлагаем ввести дополнительные войска в Эстонию, мы обеспечиваем большую поддержку с воздуха в районе Черного моря и поставляем оборонное вооружение Украине, — рассказала глава МИД.

Трасс уточнила, что “совершенно ничего не исключает” в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Таким образом она ответила на вопрос, поможет ли Лондон Киеву средствами и оружием в случае российского вторжения.

В то же время, Трасс считает “очень маловероятным”, что Великобритания отправит своих военных на помощь в Украину.

Следует отметить, что Великобритания планирует усилить военное присутствие в Восточной Европе на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Такой шаг анонсировал премьер Британии Борис Джонсон. Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить количество британских солдат в регионе (в том числе в странах Балтии, которые являются членами НАТО), а также поставить Эстонии оружие для обороны.