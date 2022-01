Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не исключает введения любых санкций против России в случае вторжения войск РФ в Украину. В частности, политик допускает жесткие ограничительные меры против российских олигархов.

Об этом она рассказала в интервью одному из британских телеканалов. Трасс подчеркнула, что олигархам из близкого окружения президента России Владимира Путина “не будет куда спрятаться” от санкций, которые готовит Лондон.

По словам главы МИД, на следующей неделе власти Британии планируют представить меры по усовершенствованию санкционного законодательства, что позволит охватить больше интересов субъектов из РФ, приближенных к Кремлю.

Она не исключила, что речь может идти и о конфискации собственности российских олигархов в Великобритании.

Трасс уточнила, что Британия “очень тесно сотрудничает” с союзниками, такими как США и Евросоюз, относительно жесткого пакета антироссийских санкций.

Кроме того, она подчеркнула, что российский газопровод Северный поток-2 необходимо остановить в случае нападения РФ на Украину. По словам Трасс, в нынешней ситуации нельзя отдавать предпочтение “краткосрочным экономическим интересам”, жертвуя свободой и демократией в Европе.

We’re increasing our offer to NATO with extra troops, air support and defensive weapons to stand up against Russian aggression.

Any Russian incursion into Ukraine would be met with severe costs and coordinated sanctions. pic.twitter.com/8uJtAK7t74

— Liz Truss (@trussliz) January 30, 2022