Великобритания планирует усилить свое военное присутствие в Восточной Европе на фоне обострения ситуации вокруг Украины и скопления российских войск вблизи украинских границ.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон. Он отметил, что Лондон может принять такое решение из-за растущей “враждебности России” в отношении Украины.

Так, Великобритания рассматривает возможность удвоить количество своих войск в Восточной Европе. С таким предложением Лондон намерен обратиться к НАТО.

По словам Джонсона, возможное усиление войск направит “четкий сигнал Кремлю”. Политик добавил, что Британия не будет терпеть дестабилизирующие действия России, и всегда будет поддерживать союзников по НАТО.

– Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе с целью обеспечения для наших союзников по НАТО поддержки на суше, на море и в воздухе… Этот пакет мер станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующих действий и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России, – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что вторжение российских войск в Украину станет трагедией для всей Европы.

– Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего, — отметил Джонсон.

Как отмечают СМИ со ссылкой на офис премьера Британии, Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить количество британских солдат в регионе (в скандинавских странах и странах Балтии, являющихся членами НАТО), а также поставить Эстонии оружие для самообороны.

Кроме того, в Европу могут отправить реактивные самолеты, военные корабли и военных специалистов.

Сейчас у Великобритании более 900 военных, базирующихся в Эстонии, более сотни – в Украине в рамках учебной миссии. В то же время в Польше дислоцируется эскадрон легкой кавалерии, численность которого составляет около 150 человек.

На следующей неделе британские чиновники отправятся в Брюссель, чтобы уточнить детали своего предложения.

Параллельно Джонсон поручил руководству британского Минобороны рассмотреть дополнительные оборонительные военные варианты действий на территории Европы.

Известно, что Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину, а также проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.