Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал немедленно увести войска РФ от границы с Украиной.

Как говорится в сообщении американского Госдепартамента, диалог состоялся в продолжение письменного ответа США на предложения России по безопасности.

В ходе беседы глава Госдепа подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и возможность выбирать союзы.

Обсуждая вопросы письменного ответа Вашингтона по вопросам взаимной безопасности, Энтони Блинкен отметил готовность США и партнеров вести предметный обмен мнениями с Россией.

Он подчеркнул, что в случае вторжения РФ в Украину страны Запада встретят это быстрыми и суровыми последствиями для России, поэтому Москве следует идти по дипломатическому пути.

Журналист Джон Хадсон, ссылаясь на свои источники в Госдепе, сообщил, что разговор между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым длился около 30 минут. Во время беседы глава МИД РФ сказал, что Россия готовит письменный ответ на предложения США, который сначала будет направлен российскому президенту Владимиру Путину на утверждение, а затем передан в Вашингтон.

