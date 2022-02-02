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Факты / Мир / Мировые новости

В США зафиксировали рекордную по длине молнию

Марта Бондаренко редактор ленты
блискавка молния

Вспышка молнии, протянувшаяся почти на 500 миль (768 км) через три штата США, стала новым мировым рекордсменом по самой длинной молнии. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в апреле 2020 года одиночная вспышка растянулась на 477,2 мили (768 км) через Техас, Луизиану и Миссисипи. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 2018 году в Бразилии — 440,6 миль (705 км).

Также в 2020 году одиночная вспышка молнии над Уругваем и северной Аргентиной длилась 17,1 секунды, побив минувший рекорд времени в 16,7 секунды.

Обычно молния не бывает длиннее 10 миль и длится менее секунды, сказал Рэндалл Червени из Аризонского государственного университета, который также является начальником отдела подтверждения записей метеорологической организации.

— Эти два рекорда вспышек молний абсолютно экстраординарны, — сказал Червени.

Эти рекорды не связаны с изменением климата. Оба региона являются двумя из немногих мест в мире, подверженных сильным штормам, которые могут вызывать так называемые мегавспышки, сказал Червени.

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Как работает молния

Молния — это форма электричества. Грозовые облака состоят из холодного воздуха, образующего кристаллы льда, и теплого воздуха, образующего капли воды. Во время шторма эти кристаллы и капли воды сталкиваются, создавая электрический заряд в облаках. Положительные заряды или протоны собираются в верхней части облака, а отрицательные или электроны — в нижней.

Когда отрицательный заряд становится достаточно сильным, энергия высвобождается из облака и направляется по воздуху к месту с противоположным зарядом, например к земле, дереву или даже человеку.

Молния очень горячая. По данным Национальной метеорологической службы, она может нагревать воздух до 50 000 градусов по Фаренгейту (27 760 ℃) (примерно в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца).

В США за год фиксируют 25 миллионов молний.

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Источник: CBS News

Фото: Pixabay

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