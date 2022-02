Вспышка молнии, протянувшаяся почти на 500 миль (768 км) через три штата США, стала новым мировым рекордсменом по самой длинной молнии. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в апреле 2020 года одиночная вспышка растянулась на 477,2 мили (768 км) через Техас, Луизиану и Миссисипи. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 2018 году в Бразилии — 440,6 миль (705 км).

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA — 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022