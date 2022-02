В центре Канады более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против мер, направленных на сдерживание заболеваемости коронавирусом среди населения.

Мэр Оттавы Джим Уотсон подчеркнул, что ситуация стала сложной, поскольку количество участников акции превысило правоохранителей.

No further developments as of yet here in Ottawa. Rebel has spoken with many truckers tonight and most seem to have no worries about the state of emergency being declared.Rt and follow us to support pic.twitter.com/ivF9iCtixs

— TruckersForFreedom (@Truckers4Freedm) February 7, 2022