В центре Канады более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против мер, направленных на сдерживание заболеваемости коронавирусом среди населения.

Мэр Оттавы Джим Уотсон подчеркнул, что ситуация стала сложной, поскольку количество участников акции превысило правоохранителей.

No further developments as of yet here in Ottawa. Rebel has spoken with many truckers tonight and most seem to have no worries about the state of emergency being declared.Rt and follow us to support pic.twitter.com/ivF9iCtixs — TruckersForFreedom (@Truckers4Freedm) February 7, 2022

Столица Канады перекрыта машинами и шатрами. По мнению властей, акция протеста может угрожать безопасности жителей Оттавы.

В полиции сообщили о нападениях и различных спорах. По этой причине в столице Канады было введено чрезвычайное положение.

Протесты в Канаде вспыхнули из-за новых пограничных правил, согласно которым водители должны пройти полный курс вакцинации, чтобы попасть на территорию страны.

Ottawa mayor calls on feds to appoint mediator to help end ‘Freedom Convoy’ protests https://t.co/9jFhAbcnNG — no justice — just us. ⌛️ (@billm9) February 7, 2022

Дальнобойщики, не иммунизировавшиеся против Covid-19, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель после возвращения из Америки в Канаду.

Жители Оттавы начали жаловаться на грузовые автомобили, преградившие движение транспорта. Некоторые выразили опасения, что протесты водителей могут перерасти в насилие.