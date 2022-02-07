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Ситуация вышла из-под контроля: в столице Канады ввели чрезвычайное положение из-за протестов

Юля Захарченко редактор ленты
Канада

В центре Канады более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против мер, направленных на сдерживание заболеваемости коронавирусом среди населения.

Мэр Оттавы Джим Уотсон подчеркнул, что ситуация стала сложной, поскольку количество участников акции превысило правоохранителей.

Столица Канады перекрыта машинами и шатрами. По мнению властей, акция протеста может угрожать безопасности жителей Оттавы.

В полиции сообщили о нападениях и различных спорах. По этой причине в столице Канады было введено чрезвычайное положение.

Протесты в Канаде вспыхнули из-за новых пограничных правил, согласно которым водители должны пройти полный курс вакцинации, чтобы попасть на территорию страны.

Дальнобойщики, не иммунизировавшиеся против Covid-19, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель после возвращения из Америки в Канаду.

Жители Оттавы начали жаловаться на грузовые автомобили, преградившие движение транспорта. Некоторые выразили опасения, что протесты водителей могут перерасти в насилие.

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Источник: BBC

Фото: Pixabay

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