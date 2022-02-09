Страны Евросоюза выступили против введения жестких санкций в отношении России в случае вторжения российских войск в Украину.

Как пишет Bloomberg, речь идет, в частности, об отказе от отключения РФ от межбанковской системы SWIFT.

Сами пакеты санкции пока еще не согласованы, а планы по ограничениям России обсуждают в тайне.

Ранее Вашингтон предложил рассмотреть отключение российской банковской системы от SWIFT как элемент широкого спектра санкций против РФ. Впрочем, в ЕС до сих пор нет консенсуса относительно ответа России, а официальный Берлин выступает за санкции такого типа, чтобы они не затрагивали российский сектор энергетики.

В настоящее время США координируют обсуждение санкций против Москвы вместе с Германией, Италией и Францией, а само согласование санкций держится в строжайшем секрете, чтобы представители Кремля не узнали никаких деталей.

Но, как отмечает издание, из-за такой секретности касательно общего ответа на действия России, к санкциям не могут присоединиться другие государства Европейского Союза.

Представитель отдела внешних сношений ЕС Питер Стано, сказал, что обсуждения остаются туманными по уважительной причине.

– На данном этапе преждевременно обсуждать конкретные предложения, поскольку они зависят от действий России и будут представлены только в ответ на них, – сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что позже эти конкретные предложения должны быть обсуждены и согласованы странами-членами ЕС.

Как сообщили источники издания, представители стран ЕС уже дали понять Белому дому, что отключение российской экономики от SWIFT недопустимо.

Ранее издание Financial Times писало, что официальный Лондон и Евросоюз рассматривают наложение санкций на новые российские газовые проекты, если Владимир Путин издаст приказ о вторжении в Украину.