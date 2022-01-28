Великобритания и ЕС готовятся наложить санкции на новые российские газовые проекты, если Кремль отдаст приказ о вторжении в Украину.

По словам источников Financial Times, планы по введению санкций, разрабатываемые при поддержке США, серьезно ограничат финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов РФ.

Отмечается, что это первый случай, когда Европа рассматривает вопрос о санкциях против сектора, на долю которого приходится 40% импорта газа.

В то время как официальные лица США и Европы подчеркивают, что все варианты санкций готовы к введению, такие страны как Германия призывают к большей осторожности, поскольку в ЕС переживают зимний кризис поставок газа.

При этом накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод Северный поток-2, по которому природный газ из РФ будет поставляться в ФРГ, уже включен в пакет санкций, обсуждаемых с союзниками.

Сообщения о сотрудничестве между Великобританией и ЕС по санкциям против России является признаком солидарности в области внешней и оборонной политики, несмотря на значительные разногласия по вопросам после Brexit, таким как торговые соглашения для Северной Ирландии.

— Стремления Европы нанести удар по долгосрочным российским газодобывающим мощностям, вероятно, станет шагом вперед по сравнению с тем, что мы видели раньше, — заявил эксперт по энергетике Джеймс Уодделл.

Он добавил, что это навредит России, если санкции будут действовать в секторе, который действительно волнует ее. При этом для Европы этот вариант выглядит более безопасным, чем, например, вариант с ограничением экспорта, который был бы болезненно принят для самих западных стран.

Варианты санкций против России

Западные партнеры рассматривают целый спектр финансовых наказаний для РФ, если Кремль решит отдать приказ о вторжении в Украину.

Список возможных ограничений России достаточно широкий. В данный момент известно об отключении России от SWIFT, блокировании доллара для РФ, экспортном контроле, контроле рынков облигаций, санкциях против газопровода Северный поток-2 или персональных ограничениях российских олигархов, включая президента РФ Владимира Путина.

Большинство из предложенных санкций имеют причины, из-за которых Вашингтон и Брюссель могут отказаться от их введения.

В частности, 15 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что Вашингтон подготовил 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.

Источник: Financial Times