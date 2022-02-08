В понедельник, 7 февраля, в Киеве должна была состояться встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского, но ее отменили. Официальной причиной стала ошибка в расписании.

Как пишет издание CNN со ссылкой на собственный источник в украинском правительстве, встреча не состоялась из-за того, что Бербок отказалась предоставить гарантии отказа Германии от газопровода Северный поток-2 в случае вторжения РФ в Украину.

Еще одной причиной источник назвал то, что Германия отказалась оказывать Украине военную помощь.

— Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, нежели Запада, — заявил собеседник журналисту CNN Джейку Тепперу.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мнение о том, что ФРГ больше поддерживает РФ, чем Запад, является “глупостью”. Он утверждает, что Германия является важным финансовым партнером Киева.

Вместо Зеленского Бербок встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

Бербок заявила, что планировала посетить Киев вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Однако у него изменились планы, и она была вынуждена скорректировать свой график. Кулеба призвал “не создавать какой-либо конспирологии” вокруг отмены встречи Бербок и Зеленского.