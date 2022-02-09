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Мне стыдно: глава МИД Словакии извинился за инцидент с флагом Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Іван Корчок

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за поступок депутата от ультраправой партии Андрея Медведски, который на заседании парламента вылил воду на украинский флаг.

— Несколько недель истерии и запугивания людей из-за оборонного договора США превратились в противостояние оппозиции и экстремистов в парламенте. На самом деле, трудно сказать кто из них кто… Мне жаль и еще более стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Извиняемся дипломатическим образом, — написал Корчок на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что после возвращения из Украины проведет дебаты в парламенте вместе с министром обороны Словакии и оппозицией.

Во вторник в парламенте Словакии произошел спор во время обсуждении оборонного соглашения с США. Депутаты Андрей Медведски и Петер Крупа встали у трибуны со словацким флагом. На это отреагировали депутаты SaS Яна Битто Цыганикова и Мирослав Жияк, развернув перед трибуной украинский флаг.

Тогда Медведски схватил бутылку с водой и облил сначала Жияка, а затем вылил воду на украинский флаг и пытался его вырвать из рук, но не смог.

На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Словакии, призвав причастных к инциденту извиниться.

Фото: Ivan Korčok, TASR

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