Мне стыдно: глава МИД Словакии извинился за инцидент с флагом Украины

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за поступок депутата от ультраправой партии Андрея Медведски, который на заседании парламента вылил воду на украинский флаг.

— Несколько недель истерии и запугивания людей из-за оборонного договора США превратились в противостояние оппозиции и экстремистов в парламенте. На самом деле, трудно сказать кто из них кто… Мне жаль и еще более стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Извиняемся дипломатическим образом, — написал Корчок на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что после возвращения из Украины проведет дебаты в парламенте вместе с министром обороны Словакии и оппозицией.

Во вторник в парламенте Словакии произошел спор во время обсуждении оборонного соглашения с США. Депутаты Андрей Медведски и Петер Крупа встали у трибуны со словацким флагом. На это отреагировали депутаты SaS Яна Битто Цыганикова и Мирослав Жияк, развернув перед трибуной украинский флаг.

Тогда Медведски схватил бутылку с водой и облил сначала Жияка, а затем вылил воду на украинский флаг и пытался его вырвать из рук, но не смог.

На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Словакии, призвав причастных к инциденту извиниться.

Фото: Ivan Korčok, TASR