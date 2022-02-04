Сенат США согласовал основную часть санкций против РФ, но есть разногласия

В Сенате США согласовали основную часть законопроекта о введении американских санкций против РФ в случае вторжения в Украину.

Однако между демократами и республиканцами остаются разногласия именно относительно того, когда вводить ограничительные меры – до возможного вторжения или после.

По словам сенатора Марка Рубио, некоторые политики предлагают ввести часть санкций заранее, другие – применять как ответную меру.

Он считает, что принятие законопроекта о санкциях против России не за горами.

Ранее в Сенате США допускали возможность введения некоторых санкций против России еще до вторжения ее войск в Украину, то есть за уже совершенные агрессивные шаги.

А более разрушительные ограничительные меры, направленные против российской экономики, будут применены в случае вторжения.

В то же время госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил, что они не планируют вводить масштабные санкции против Российской Федерации до возможной повторной агрессии.

По его мнению, после усиления ограничений потеряется стимул, сдерживающий Россию от нападения. Поэтому он отверг предложенную идею президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против РФ сейчас.