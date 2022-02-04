Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Сенат США согласовал основную часть санкций против РФ, но есть разногласия

Валентина Летяк редактор ленты
Сенат США согласовал основную часть санкций против РФ, но есть разногласия

В Сенате США согласовали основную часть законопроекта о введении американских санкций против РФ в случае вторжения в Украину.

Однако между демократами и республиканцами остаются разногласия именно относительно того, когда вводить ограничительные меры – до возможного вторжения или после.

По словам сенатора Марка Рубио, некоторые политики предлагают ввести часть санкций заранее, другие – применять как ответную меру.

Он считает, что принятие законопроекта о санкциях против России не за горами.

Ранее в Сенате США допускали возможность введения некоторых санкций против России еще до вторжения ее войск в Украину, то есть за уже совершенные агрессивные шаги.

А более разрушительные ограничительные меры, направленные против российской экономики, будут применены в случае вторжения.

В то же время госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил, что они не планируют вводить масштабные санкции против Российской Федерации до возможной повторной агрессии.

По его мнению, после усиления ограничений потеряется стимул, сдерживающий Россию от нападения. Поэтому он отверг предложенную идею президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против РФ сейчас.

Читайте
Завтра может начаться война: Зеленский поддержал санкции против России до начала возможного нападения

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка