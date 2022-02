Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время визита в Москву предупредила о введении жестких санкций в случае полномасштабного нападения России на Украину.

Сегодня Элизабет Трасс провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего они выступили на пресс-конференции для СМИ.

Она уточнила, что у Москвы есть выбор: пойти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО по улучшению безопасности в Европе, или же продолжать агрессию, стягивание войск, что закончится введением санкций.

Как отмечают британские СМИ, тон пресс-конференции был очень напряженным. Стороны обменялись выпадами по поводу угроз РФ для Украины.

Впоследствии Элизабет Трасс отметила в своем Twitter-аккаунте, что если РФ действительно не планирует полномасштабное нападение на Украину, как об этом утверждает, то должна отвести войска.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.

If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz

— Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022