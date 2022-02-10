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Глава МИД Британии во время визита в Москву предупредила о “самых жестких санкциях” за агрессию

Юлия Соколова редактор ленты
Елізабет Трасс

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время визита в Москву предупредила о введении жестких санкций в случае полномасштабного нападения России на Украину.

Сегодня Элизабет Трасс провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего они выступили на пресс-конференции для СМИ.

– Если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, украинцы будут сражаться. Это будет продолжительный, затяжной конфликт. Великобритания и наши союзники введут строгие санкции против отдельных лиц и организаций. Соединенные Штаты четко дали понять, что Северный поток-2 не будет реализован, – подчеркнула Трасс на пресс-конференции.

Она уточнила, что у Москвы есть выбор: пойти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО по улучшению безопасности в Европе, или же продолжать агрессию, стягивание войск, что закончится введением санкций.

Как отмечают британские СМИ, тон пресс-конференции был очень напряженным. Стороны обменялись выпадами по поводу угроз РФ для Украины.

Впоследствии Элизабет Трасс отметила в своем Twitter-аккаунте, что если РФ действительно не планирует полномасштабное нападение на Украину, как об этом утверждает, то должна отвести войска.

– Я передала четкий месседж министру Лаврову, что Россия должна снизить эскалацию, уважать суверенитет Украины и приобщиться к содержательным переговорам. Если РФ серьезно настроена не прибегать к вторжению, мы должны увидеть отвод войск (от украинских границ, – Ред.). Наращивание войск является неоспоримой угрозой для Украины, – подчеркнула Трасс.

Ранее сегодня британское издание The Guardian обнародовало информацию, что МИД Великобритании не представило парламенту план “жесточайших санкций” против РФ до визита Элизабет Трасс в Москву.

Ранее Трасс анонсировала, что соответствующий законопроект попадет в парламент до 10 февраля, однако этого не произошло. Это вызвало подозрения среди депутатов оппозиции, что правительственные юристы работают над масштабными и беспрецедентными новыми законами.

В МИД Британии подтвердили задержку с внесением законопроекта о санкциях, однако причин не назвали. В ведомстве заверили, что Элизабет Трасс уже на этой неделе подпишет законопроект

– Наш новый законопроект о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте. Это будет самый жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами, — подчеркнули в МИД.

Как отмечает The Guardian, в работе британского парламента сейчас двухнедельный перерыв.

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В конце января Элизабет Трасс заявила, что новые санкции коснутся любой компании, представляющей интерес для Кремля и режима в РФ. Она не исключила введения жестких ограничительных мер против российских олигархов (речь может идти о конфискации их собственности в Британии).

Так, сейчас в Великобритании действуют законодательные нормы, позволяющие вводить санкции против физических лиц и компаний, причастных к дестабилизации Украины.

В то же время новый санкционный режим, который готовит британское правительство, позволит вводить ограничения против структур, стратегически важных для РФ.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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