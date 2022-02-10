Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время визита в Москву предупредила о введении жестких санкций в случае полномасштабного нападения России на Украину.

Сегодня Элизабет Трасс провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего они выступили на пресс-конференции для СМИ.

– Если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, украинцы будут сражаться. Это будет продолжительный, затяжной конфликт. Великобритания и наши союзники введут строгие санкции против отдельных лиц и организаций. Соединенные Штаты четко дали понять, что Северный поток-2 не будет реализован, – подчеркнула Трасс на пресс-конференции.

Она уточнила, что у Москвы есть выбор: пойти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО по улучшению безопасности в Европе, или же продолжать агрессию, стягивание войск, что закончится введением санкций.

Как отмечают британские СМИ, тон пресс-конференции был очень напряженным. Стороны обменялись выпадами по поводу угроз РФ для Украины.

Впоследствии Элизабет Трасс отметила в своем Twitter-аккаунте, что если РФ действительно не планирует полномасштабное нападение на Украину, как об этом утверждает, то должна отвести войска.

– Я передала четкий месседж министру Лаврову, что Россия должна снизить эскалацию, уважать суверенитет Украины и приобщиться к содержательным переговорам. Если РФ серьезно настроена не прибегать к вторжению, мы должны увидеть отвод войск (от украинских границ, – Ред.). Наращивание войск является неоспоримой угрозой для Украины, – подчеркнула Трасс.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks. If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz — Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022

Ранее сегодня британское издание The Guardian обнародовало информацию, что МИД Великобритании не представило парламенту план “жесточайших санкций” против РФ до визита Элизабет Трасс в Москву.

Ранее Трасс анонсировала, что соответствующий законопроект попадет в парламент до 10 февраля, однако этого не произошло. Это вызвало подозрения среди депутатов оппозиции, что правительственные юристы работают над масштабными и беспрецедентными новыми законами.

В МИД Британии подтвердили задержку с внесением законопроекта о санкциях, однако причин не назвали. В ведомстве заверили, что Элизабет Трасс уже на этой неделе подпишет законопроект

– Наш новый законопроект о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте. Это будет самый жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами, — подчеркнули в МИД.

Как отмечает The Guardian, в работе британского парламента сейчас двухнедельный перерыв.

В конце января Элизабет Трасс заявила, что новые санкции коснутся любой компании, представляющей интерес для Кремля и режима в РФ. Она не исключила введения жестких ограничительных мер против российских олигархов (речь может идти о конфискации их собственности в Британии).

Так, сейчас в Великобритании действуют законодательные нормы, позволяющие вводить санкции против физических лиц и компаний, причастных к дестабилизации Украины.

В то же время новый санкционный режим, который готовит британское правительство, позволит вводить ограничения против структур, стратегически важных для РФ.