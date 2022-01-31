Правительство Великобритании в течение этой недели представит законопроект, который позволит в случае необходимости ввести жесткие санкции против России.

Об этом рассказала в эфире BBC министр иностранных дел страны Элизабет Трасс.

Речь идет о документе, который позволит применить экономические санкции против российских банков, энергетических компаний и приближенных к Кремлю олигархов в ответ на вторжение в Украину.

– Мы собираемся представить новый законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, которые играют ключевую роль для Кремля и сохранения российского режима. Им придется заплатить высокую цену при вторжении в Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, энергетических компаний и против приближенных к Кремлю олигархов, — подчеркнула Трасс.

Как объясняют британские СМИ со ссылкой на источники в МИД, в настоящее время в Британии действуют нормы, позволяющие вводить санкции против физических и юридических лиц, причастных к дестабилизации Украины.

А новый санкционный режим позволит вводить ограничения против структур, стратегически важных для России.

Как отмечала Элизабет Трасс в одном из интервью, в случае агрессии РФ олигархам из близкого окружения Владимира Путина “некуда будет укрыться” от санкций, которые готовит Лондон. В частности, речь может идти о конфискации собственности олигархов в Великобритании.

Под ограничения могут попасть и российские компании, поддерживающие власти РФ.

Кроме того, Трасс выступает за остановку газопровода Северный поток-2 в случае российской эскалации.

Тем временем Лондон хочет усилить присутствие британских войск в Восточной Европе из-за обострения ситуации вокруг Украины. Количество британских солдат могут нарастить вдвое, а также поставить Эстонии оборонительное оружие.