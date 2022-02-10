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Факты / Мир / Мировые новости

Вторжение РФ на территорию Украины разожжет конфликт – Пентагон

Татьяна Забожко редактор ленты
Ллойд Остін Остин

Соединенные Штаты вместе с союзниками находятся в оппозиции к попыткам России подорвать основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– Любая русская атака или последующее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но также нарушит основополагающие принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения Украины, – отметил глава Пентагона.

10 февраля в Беларуси стартовали совместные военные учения с РФ. Продлятся они до 20 февраля.

В Минобороны США обеспокоены тем, что следить за ходом учений прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На днях в Белом доме сообщили, что Российская Федерация продолжает активно наращивать войска у границ Украины.

Так, Россия уже стянула к границам Украины около 70% армии, которую может использовать для масштабного вторжения.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: Getty Images

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