Соединенные Штаты вместе с союзниками находятся в оппозиции к попыткам России подорвать основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

.@SecDef: We’re unified in opposition to Russia’s attempts to undermine those core values that threaten peace and security in Europe. pic.twitter.com/nmx1UNCbKP

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) February 8, 2022