Соединенные Штаты вместе с союзниками находятся в оппозиции к попыткам России подорвать основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– Любая русская атака или последующее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но также нарушит основополагающие принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения Украины, – отметил глава Пентагона.

.@SecDef: We’re unified in opposition to Russia’s attempts to undermine those core values that threaten peace and security in Europe. pic.twitter.com/nmx1UNCbKP — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) February 8, 2022

10 февраля в Беларуси стартовали совместные военные учения с РФ. Продлятся они до 20 февраля.

В Минобороны США обеспокоены тем, что следить за ходом учений прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На днях в Белом доме сообщили, что Российская Федерация продолжает активно наращивать войска у границ Украины.

Так, Россия уже стянула к границам Украины около 70% армии, которую может использовать для масштабного вторжения.

Источник: U.S. Department of Defense