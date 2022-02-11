РФ может начать вторжение в Украину во время Олимпиады – Белый дом

Вашингтон не считает, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение снова напасть на Украину. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Он уточнил, что материал телекомпании PBS о том, что Путин уже принял решение о новом вторжении в Украину уже на следующей неделе, не отражает данные администрации США.

– Мы не говорим о том, что решение принято, что Владимир Путин принял окончательное решение, – заявил Салливан.

Однако, по его словам, сейчас – так называемое временное окно, когда РФ может начать вторжение фактически в любой момент, как только Путин решит, что это нужно сделать.

– Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации, но хочу сказать ясно, что это может начаться во время Олимпиады – несмотря на предыдущие предположения о том, что это произойдет после нее, – сказал он.

Салливан уточнил, что новое вторжение РФ возможно уже на следующей неделе – до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине.

По его информации, Кремль начнет нападение, вероятнее всего, с воздушной атаки.

– Они (военные действия РФ против Украины – Ред.) могут принимать разные формы. Буду честен: одна из этих форм – быстрый штурм города Киев. Это возможная форма новой российской агрессии, которую может избрать Кремль. Но они могут выбрать нападение и на другие части Украины, – сказал Салливан.

Другим возможным сценарием он назвал то, что Россия может провести спецоперацию под фальшивым флагом, чтобы получить повод для нового вторжения в Украину.

Салливан подчеркнул, что Москва ищет повод для оправдания нового нападения.

Ранее журналисты со ссылкой на представителей американской администрации заявили, что ожидают начала вторжения уже на следующей неделе. Они писали, что нападение начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за чем последует вторжение с целью возможной смены режима.