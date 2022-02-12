Министерства иностранных дел разных стран заявили об эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы масштабного вторжения России. Кроме того, государства выразили опасения за жизнь своих граждан и призвали их уехать из нашей страны.

Среди них – США, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Япония, Норвегия, Латвия, Черногория, Израиль и другие страны.

В Британии заявили о вывозе сотрудников посольства из Киева. Об этом сообщили в местном Министерстве иностранных дел.

В столице Норвегии Осло также рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 км от границы с Украиной.

По данным издания Bild, состоялась чрезвычайная телефонная конференция. В ней приняли участие Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, Анджей Дуда, Марио Драги, Йенс Столтенберг, Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен и другие.

Россия продолжает наращивать армию возле границ Украины. Кроме того, в соседней Беларуси продолжаются совместные учения с Российской Федерацией.

Украина объявила о предоставлении России 48 часов для разъяснения военной активности возле границ нашего государства, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.