48 годин на відповідь: Україна вимагає від Кремля пояснити військову діяльність на кордоні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про те, що Україна вимагає від Кремля пояснень за військову діяльність у прикордонних районах. На відповідь у Москви – 48 годин.

– Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документу, і звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності в районах, що прилягають до території України та у тимчасово окупованому Криму, – написав міністр у себе у Twitter.

Він уточнив, що відповідно до положень Віденського документа, Кремль зобов’язаний:

надати точні райони проведення військової діяльності;

повідомити дату її завершення;

пояснити найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань;

назвати типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь у військовій діяльності.

Кулеба додав, що якщо Росія не відповість за 48 годин, або надасть недостатню або неналежну інформацію, Київ звернеться до РФ та інших учасників Віденського документа для скликання надзвичайної зустрічі, на якій росіяни повинні будуть надати пояснення.

– Ми продовжимо використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки України, – резюмував міністр.

Що таке Віденський документ

Віденський документ щодо заходів довіри – це спеціальна міжнародна угода, укладена між країнами-учасницями Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка створена як міра довіри та безпеки в регіоні.

Цю домовленість уклали ще у 1990 році, вона оновлювалася кілька разів. Остання та чинна редакція – від 30 листопада 2011 року.

Віденський документ укладено між 58 країнами-учасницями ОБСЄ, серед яких, зокрема, Україна та Російська Федерація.

Що передбачає Віденський документ

Відповідно до цієї домовленості країни-учасниці ОБСЄ щороку обмінюються даними про військові сили, а також основні системи техніки та озброєнь. Вони повідомляють один одному про свої плани у галузі оборони, про те, скільки грошей виділяють на військовий бюджет.

Віденський документ регулює механізм консультацій та співробітництва у випадках незвичайної військової діяльності та щодо небезпечних військових інцидентів.

Також він передбачає, що для того, щоб запобігти небезпечній військовій діяльності під час планових навчань, учасники ОБСЄ не можуть без попереднього оповіщення розгортати у зоні маневрів понад 9 тис. солдатів.

Це правило діє незалежно від того, про які навчання йдеться.

Якщо ж у них бере участь навіть на один військовий взвод більше – країна зобов’язана розсилати сповіщення про такі навчання за 42 дні до їхнього початку.