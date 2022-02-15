Байден сегодня выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня выступит с заявлением по поводу Украины.

Как сообщили в Белом доме, он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на наивысшем уровне.

— Президент Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15.30 по восточному времени (22.30 по времени Киева, — Ред.), — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США привержен идее дипломатии в тесной координации с союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые Вашингтон предложил России в последние месяцы.

— Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация являются наилучшим путем продвижения вперед, но они готовы к любому сценарию, — говорится в сообщении.

Информация о выступлении Джо Байдена появилась после того, как Минобороны России объявило об отведении части российских войск назад на базы. Однако в оборонном ведомстве РФ тогда подчеркнули, что крупные военные учения будут продолжаться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что отвод войск сначала нужно действительно увидеть, а затем уже верить подобным заявлениям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.