Канада выделит Украине кредит в $500 млн и отправит летальное оружие на $7,8 млн — Трюдо

Канада предоставит Украине кредит в размере $500 млн и передаст летальное оружие и боеприпасы на сумму $7,8 млн в связи с растущей угрозой нового российского вторжения.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, данная помощь предоставляется в дополнение к ранее объявленному кредиту в размере $120 миллионов и нелетальному оружию, которые Канада уже предоставила Украине.

По словам премьер-министра Трюдо, 12 февраля он провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего обсудил ситуацию на украинской границе с другими европейскими лидерами.

Джастин Трюдо отметил, что летальное оружие и боеприпасы предоставляются Украине в ответ на конкретный запрос.

Он добавил, что Канада присоединяется к США, Великобритании, Болгарии, Чешской Республике, Нидерландам и Польше в процессе передачи оружия в Украину.

По его словам, целью этой поддержки является сдерживание дальнейшей российской агрессии.

— Ситуация стремительно обостряется, и мы демонстрируем свою решимость… Канадцам и всему миру важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину, ее независимость, целостность и суверенитет, включая ее право на самооборону, — сказал Трюдо.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Канада и Австралия временно перенесут свои посольства из украинской столицы во Львов. Все из-за угрозы нового вторжения России.

Накануне в МИД Украины сообщили, что США, помимо оружия, также окажут Киеву макрофинансовую помощь.