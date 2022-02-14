Соединенные Штаты Америки, помимо оружия, также окажут Украине макрофинансовую помощь.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам очередных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

– Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь, – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что во время разговора с госсекретарем США отдельно обсуждалась деятельность миссии ОБСЕ в Украине, поскольку Киев заинтересован в полноценном ее функционировании.

Как известно, США активно помогают Украине на фоне угрозы новой волны агрессии РФ. Вашингтон отправил в нашу страну уже 17 самолетов с оружием и боеприпасами для обороны. Речь идет о военной помощи на $200 млн долларов, которую в конце прошлого года утвердил Белый дом.

Недавно представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине также дополнительной экономической помощи. Для этого был создан новый фонд под названием Партнерство за сильную Украину (объемом ориентировочно $47 млн). К нему, кроме США, присоединились Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария.

Недавно в Сенате США согласовали основную часть законопроекта, предусматривающего введение санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Ранее сенаторы допускали возможность введения части санкций еще до вторжения войск РФ в Украину.

Источник: Дмитрий Кулеба