Глава представительства ЕС в Украине рассказал, чем может грозить признание “Л/ДНР”

Если Кремль согласует официальное признание так называемых ЛНР и ДНР, это неизбежно приведет к дальнейшим территориальным претензиям РФ к Украине.

Об этом 15 февраля на своей странице в Twitter заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk

