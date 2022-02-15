Глава представительства ЕС в Украине рассказал, чем может грозить признание “Л/ДНР”

Если Кремль согласует официальное признание так называемых ЛНР и ДНР, это неизбежно приведет к дальнейшим территориальным претензиям РФ к Украине.

Об этом 15 февраля на своей странице в Twitter заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

– В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине, – написал он.

Под публикацией Матти Маасикаса комментаторы отметили, что в случае признания Россией террористических “Л/ДНР” Владимир Путин уничтожит суть Минских договоренностей.

Решение Госдумы

О том, что Госдума РФ приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания “Л/ДНР”, стало известно утром 15 февраля.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что поддержанное сегодня постановление будет безотлагательно направлено Путину.

Около месяца назад первыми о подобной инициативе в российском парламенте заговорили депутаты КПРФ. Тогда они заявляли, что признание Россией “ДНР” и “ЛНР” “создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз”.

Как заявил 15 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, официальный Киев уже известил партнеров о таком решении российских депутатов. Он также подчеркнул, что легитимизация террористов на Донбассе будет означать автоматический выход РФ из Минских договоренностей.

Фото: Matti Maasikas