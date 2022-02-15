Если Россия признает террористические группировки “ЛНР” и “ДНР”, это станет политической катастрофой.

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ, такой шаг нарушит Минские договоренности.

— Если парламент (России, — Ред.) примет то, что было предложено и это станет реальностью, тогда это станет нарушением Минских соглашений и будет означать, что процесс (переговоров, — Ред.) прерван, это будет политическая катастрофа, — сказал Олаф. Шольц.

Такую оценку канцлер ФРГ дал обращению депутатов Госдумы РФ к российскому президенту Владимиру Путину с призывом признать независимость незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.

Олаф Шольц заявил, что полномасштабные военные действия против Украины будут иметь серьезные последствия для Москвы.

– Для федерального правительства (Германии, – Ред.) очевидно, что новая военная агрессия против Украины станет причиной тяжелых последствий. Мы знаем, что делать в этом случае и я думаю, что все остальные тоже знают, — сказал он.

Канцлер Шольц отметил, что нужно избегать эскалации любым образом, а вместо этого – искать дипломатические решения.

14 февраля Олаф Шольц посетил Киев с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры и совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе визита канцлер ФРГ объявил о выделении кредита для Украины в размере €150 млн.

Источник: DW на русском

Фото: Olaf Scholz