Если Россия признает террористические группировки “ЛНР” и “ДНР”, это станет политической катастрофой.
Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ, такой шаг нарушит Минские договоренности.
— Если парламент (России, — Ред.) примет то, что было предложено и это станет реальностью, тогда это станет нарушением Минских соглашений и будет означать, что процесс (переговоров, — Ред.) прерван, это будет политическая катастрофа, — сказал Олаф. Шольц.
Такую оценку канцлер ФРГ дал обращению депутатов Госдумы РФ к российскому президенту Владимиру Путину с призывом признать независимость незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.
Олаф Шольц заявил, что полномасштабные военные действия против Украины будут иметь серьезные последствия для Москвы.
– Для федерального правительства (Германии, – Ред.) очевидно, что новая военная агрессия против Украины станет причиной тяжелых последствий. Мы знаем, что делать в этом случае и я думаю, что все остальные тоже знают, — сказал он.
Канцлер Шольц отметил, что нужно избегать эскалации любым образом, а вместо этого – искать дипломатические решения.
14 февраля Олаф Шольц посетил Киев с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры и совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе визита канцлер ФРГ объявил о выделении кредита для Украины в размере €150 млн.
Источник: DW на русском
Фото: Olaf Scholz