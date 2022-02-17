Российские военные подразделения продолжают передвигаться к границе с Украиной.

Как заявил 16 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен, пока нет никаких свидетельств деэскалации со стороны России.

— Мы продолжаем видеть не только то, что эти (российские, — Ред.) силы остаются там, но и то, что ключевые подразделения движутся к границе, а не в обратном направлении, — сказал госсекретарь США

Он добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг придерживается того же мнения.

Американский дипломат добавил, что речь идет про подразделения, которые были бы в авангарде любой новой агрессии со стороны России против Украины.

Энтони Блинкен также предположил, что если Москва решит предпринять кибератаки против США, например, в отместку за санкции, США не оставят их без ответа.

— Несколько месяцев назад я был с (президентом США Джо, — Ред.) Байденом в Женеве, в то время, когда на нас совершались атаки с использованием вымогательского ПО… Президент Байден сказал президенту (России Владимиру, — Ред.) Путину: “Вы, конечно, понимаете, насколько это важно для нас, и я могу себе представить, что со всей этой энергетической инфраструктурой вам бы не понравилось, если бы кто-то предпринял против вас подобную атаку с целью выкупа, — сказал Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос о различиях в публичных сообщениях американских и украинских властей об угрозе российской агрессии, глава американской дипломатии заявил, что они обусловлены понятным желанием президента Украины Владимира Зеленского не вызывать панику среди граждан. Однако он добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с украинской стороной, и Киев воспринимает угрозу так же серьезно, как и США.

Источники: MSNBC, ABC