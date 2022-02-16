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Факты / Мир / Мировые новости

Чтобы поддержать экономику: в ЕС хотят провести донорскую конференцию для Украины

Наташа Тарчевська редактор ленты
Шарль Мішель

Украина может претендовать на донорскую конференцию для укрепления экономики на фоне военной угрозы со стороны РФ.

Об этом 16 февраля заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Политик отметил, что €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи, выделенных Еврокомиссией, пока недостаточно.

– Поэтому я хочу предложить европейскую инициативу и провести донорскую конференцию, чтобы поддержать экономику Украины, – сообщил Шарль Мишель.

Только за последние несколько дней финансовую помощь Украине на фоне вероятного российского полномасштабного вторжения предложили сразу несколько международных партнеров.

Финансовая помощь Украине:

  • Евросоюз – €1,2 млрд макрофинансовой помощи;
  • США – $1 млрд кредитных гарантий (под которые Украина сможет выпустить евробонды с низкой процентной ставкой);
  • Франция – €1,2 млрд в виде кредита и финансовых гарантий;
  • Германия – €150 млн несвязанного финансового кредита;
  • Япония – $100 млн кредита.

Отдельно глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что вместе с коллегами выступает за поддержку Украины не только в экономическом, но и в дипломатическом измерении.

Политик в очередной раз подчеркнул, что ЕС введет жесткие санкции против России, если она решится на эскалацию конфликта.

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Фото: Getty Images

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