Чтобы поддержать экономику: в ЕС хотят провести донорскую конференцию для Украины

Украина может претендовать на донорскую конференцию для укрепления экономики на фоне военной угрозы со стороны РФ.

Об этом 16 февраля заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Политик отметил, что €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи, выделенных Еврокомиссией, пока недостаточно.

Только за последние несколько дней финансовую помощь Украине на фоне вероятного российского полномасштабного вторжения предложили сразу несколько международных партнеров.

