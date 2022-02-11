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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Совет ЕС утвердил предоставление Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Валентина Летяк редактор ленты
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

Украина в скором времени получит €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи от Евросоюза. 11 февраля Совет ЕС утвердил соответствующее решение Еврокомиссии, теперь его должен одобрить Европарламент.

– Нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены ЕС готовы оказать макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь немедленно поступила в Украину, – заявил председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мер.

Последний шаг – одобрение Европарламентом, которое должно произойти в ближайшее время. После этого Украина сможет получить первый транш – €600 млн.

Сроки предоставления второго транша будут зависеть от выполнения предыдущих политических условий и реализации программы МВФ.

1 февраля Европейская комиссия решила предоставить Украине кредит в размере €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи.

При этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прогнозирует выделение Украине обычной макрофинансовой помощи после выплаты экстренного пакета в размере €1,2 млрд. Это может произойти летом или осенью 2022 года.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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