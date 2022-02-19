Сегодня, 19 февраля, начинается визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия), где глава государства примет участие в ежегодной конференции безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, запланирован ряд переговоров, в том числе: с премьером Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Гаррис, а также с представителями международных финансовых институтов.

В ОПУ подчеркивают, что президент ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой помощи.

Зеленский вернется в Киев в этот же день.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня должен поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил делегацию к линии разграничения.