Президент России Владимир Путин продолжит воевать с соседними странами, если позволить ему пойти полномасштабной атакой на Украину.

Как заявила в интервью британский министр иностранных дел Лиз Трасс, президент РФ хочет восстановить территорию России времен 1990 года.

Она сказала, что если Владимир Путин нападет на Украину, это станет предвестником того, что Россия применит силу для аннексии других бывших советских республик.

— Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине, — сказала глава британского МИД.

По ее словам, амбиции президента России не сводятся к тому, чтобы взять под контроль Украину, он хочет вернуть время к середине 1990-х годов или даже раньше.

— Под угрозой находятся страны Балтии… Западные Балканы тоже, — сказала Лиз Трасс.

Ранее Владимир Путин публично заявлял, что он хочет воссоздать “Великую Россию” и вернуться к прежнему положению дел, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы, отметила глава МИД Великобритании.

— Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но какая страна будет следующей?, — сказала Лиз Трасс.

Лиз Трусс заявила, что если РФ вторгнется в Украину, это может привести к концу 23-летнего правления Владимира Путина над российским народом.

— Украинцы будут сопротивляться, и они увидят гробы, возвращающиеся в Россию… Это может стать концом Путина, если произойдет вторжение в Украину. Россиянам не нравится слышать это послание, но они должны его услышать, — сказала глава британского МИД.

Слова министра иностранных дел прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину может привести к разрушению демократического государства, и шок от этого эхом прокатится по всему миру.

Ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности-2022, глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о ситуации на российско-украинской границе и риске нового возможного вторжения РФ в Украину, призвала перестать называть этот кризис украинским, называя его правильно — российским.

Фото: Liz Truss