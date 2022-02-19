Геополитический фурор: реакция соцсетей на выступление Зеленского в Мюнхене

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

Президент сделал ряд громких заявлений и в целом показал себя с жесткой позиции по отношению к Западу, требуя, в частности, честных ответов по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО, предлагая созвать Саммит постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии, а также – предупреждая, что Украина может отказаться от соглашения, по которому избавилась от ядерного оружия взамен на свою безопасность.

Украинские соцсети отреагировали на выступление президента в Мюнхене в основном положительно – его похвалили даже те политики и журналисты, которые обычно относятся к Зеленскому критично.

Однако политологи и журналистка обратили внимание на то, что в речи президента далеко не все было так “гладко”.