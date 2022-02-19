Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Геополитический фурор: реакция соцсетей на выступление Зеленского в Мюнхене

Анастасия Гевко редактор ленты
Геополитический фурор: реакция соцсетей на выступление Зеленского в Мюнхене

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности-2022. 

Президент сделал ряд громких заявлений и в целом показал себя с жесткой позиции по отношению к Западу, требуя, в частности, честных ответов по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО, предлагая созвать Саммит постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии, а также – предупреждая, что Украина может отказаться от соглашения, по которому избавилась от ядерного оружия взамен на свою безопасность.

Украинские соцсети отреагировали на выступление президента в Мюнхене в основном положительно – его похвалили даже те политики и журналисты, которые обычно относятся к Зеленскому критично.

 

Однако политологи и журналистка обратили внимание на то, что в речи президента далеко не все было так “гладко”.

 

Читайте
Украина может отказаться от соглашения, по которому избавилась от ядерного оружия – Зеленский

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка