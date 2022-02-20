Украина сейчас снова упомянула о Будапештском меморандуме, поскольку ожидает от мировых государств конкретных гарантий своей безопасности.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя упоминание президентом Владимиром Зеленским Будапештского меморандума во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

– Нам нужна эффективная безопасность государства, эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Мы будем над этим работать. И нужно честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает, — подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что уже в ближайшее время Киев обратится ко всем государствам-гарантам по меморандуму с призывом провести консультации (во исполнение поручения Зеленского).

– Но не просто провести консультации, а выйти с них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины, – уточнил он.

Глава МИД отметил, что отказ России от проведения таких консультаций не должен влиять на решение об участии в них других государств-гарантов.

– Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально. И эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для непроведения консультаций, – объяснил Кулеба.

В то же время, министр надеется, что РФ все же подтвердит свое участие в этих консультациях.

– Далее в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения. И мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий, – подытожил Кулеба.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Мюнхене, сообщил, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму, согласно которому наше государство лишилось ядерного оружия.

Недавно три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – на фоне возможной новой эскалации со стороны РФ обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием выполнить обязательства по гарантиям безопасности.

Как известно, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года в Будапеште (Венгрия). Первоначально странами-гарантами выступили США, Великобритания и Россия. Впоследствии к меморандуму присоединились Франция и Китай.

В результате Украина отказалась от своего ракетно-ядерного потенциала (третьего по размеру в мире) в обмен на обеспечение безопасности.