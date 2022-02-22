Первыми на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с признанием так называемых ЛНР и ДНР, которое транслировалось на российских каналах почти час, отреагировали европейские лидеры — они обещают санкции ЕС против тех, кто причастен к этому незаконному акту.

В частности, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что признание двух сепаратистских территорий является грубым нарушением международного права, а также территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

– ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с президентом Украины Зеленским, – написал он в Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен продублировала заявление Мишеля.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призывал срочно собрать саммит ЕС, а также ввести санкции против РФ.

1/2 Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 21, 2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно осудил решение российских властей, подчеркнув, что это “вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины”. Уже завтра Британия намерена объявить санкции против России.

Не заставила себя ждать и реакция со стороны НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что Донецк и Луганск – это Украина, то есть Россия своими действиями подрывает территориальную целостность страны и создает повод для вторжения.

– Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных “Донецкой Народной Республики” и “Луганской Народной Республики”. Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности, стороной которых является Россия, – сказал Столтенберг.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден вскоре подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американцев в “ДНР” и “ЛНР”. Этот документ также предоставит полномочия вводить санкции в отношении любого лица, решившего действовать в этих районах Украины, уточнила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Она отметила, что вскоре они также объявят о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним вопиющим нарушением международных обязательств Россией.

– Чтобы было понятно: эти меры отдельные от быстрых и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним, – сказала Псаки.

A statement by Press Secretary Jen Psaki on Russian announcement on Eastern Ukraine: https://t.co/nw7DXhtAVF — The White House (@WhiteHouse) February 21, 2022

21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. После почти часового видеообращения президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.