Первыми на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с признанием так называемых ЛНР и ДНР, которое транслировалось на российских каналах почти час, отреагировали европейские лидеры — они обещают санкции ЕС против тех, кто причастен к этому незаконному акту.

В частности, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что признание двух сепаратистских территорий является грубым нарушением международного права, а также территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements

EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

— Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022