В Белом доме заявили, что считают действия России в отношении Украины началом нового вторжения. С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

— Мы считаем это началом вторжения, нового вторжения России в Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким, — заявил представитель Белого дома в эфире телеканала CNN.

В Госдепартаменте США также не решили, состоится ли запланированная на 24 февраля встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

— Мы продолжаем считать, что дипломатическое решение было бы гораздо лучшим выходом из этой ситуации, чем полномасштабное российское вторжение. Россия за последние 24 часа сделала значительные шаги в сторону от дипломатии, фактически разорвав единое соглашение, существовавшее по этому поводу, Минские соглашения, признав “независимость” территорий. Встретится ли госсекретарь Блинкен с Лавровым — это вопрос, который мы обсуждали в эту ночь. Решение этого вопроса за Госдепартаментом. Но Россия сделала большой шаг в сторону от дипломатии. Мы оставляем эту дверь открытой, но то, что видим, не внушает оптимизма, — подчеркнул Файнер.

Напомним, 21 февраля вечером президент Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России. По итогам было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В ответ на это Великобритания решила ввести санкции против пяти ведущих российских банков и трех российских олигархов.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена, поскольку РФ нарушила международные договоренности.