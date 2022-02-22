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Факты / Мир / Мировые новости

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон

Великобритания вводит санкции против пяти ведущих российских банков в ответ на признание РФ квази-формирований “ЛНР” и “ДНР”.

Среди банков, попавших под ограничения – Банк Россия, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития, ИС Банк и Промсвязьбанк.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, страна также вводит персональные санкции против трех российских олигархов — Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.

Он отметил, что жесткие санкции будут касаться интересов российского бизнеса, а не будут направлены только на Донбасс, Луганск или Донецк.

— Сейчас Соединенное Королевство вместе с союзниками будут вводить санкции против России, которые мы уже подготовили. Это будут новые беспрецедентные полномочия, чтобы остановить Кремль. Это санкции против пяти основных банков России, вводим санкции против Геннадия Тимченко, против Ротенбергов и то, чем они владеют в Соединенном Королевстве, будет заморожено, — сказал Джонсон.

Политик отметил, что это только первый этап, а следующие санкции будут реализованы вместе с США и ЕС, если эскалация будет продолжаться.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена. По его словам, она не может продолжаться в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

После признания РФ “ЛДНР” президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России. Он подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, нуждающимся в немедленной и решительной реакции мира.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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