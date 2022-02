Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти ведущих российских банков в ответ на признание РФ квази-формирований “ЛНР” и “ДНР”.

Среди банков, попавших под ограничения – Банк Россия, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития, ИС Банк и Промсвязьбанк.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on the situation in Ukraine | 22 February 2022 https://t.co/gByQwOH1TN

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022