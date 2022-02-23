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Факты / Мир / Мировые новости

Канада передала Украине вторую партию военной помощи

Татьяна Забожко редактор ленты
Канада передала Украине вторую партию военной помощи

Канада предоставила Украине вторую партию летальной военной помощи.

Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

– Второй раз доставили летальную военную помощь для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство является абсолютно неприемлемым, – подчеркнула Анита Ананд.

Глава ведомства пообещала, что Канада и будет продолжать оказывать поддержку, потому что Украина защищает свой суверенитет и независимость.

Канада передала Украине вторую партию военной помощи / 3 фотографии

Напомним, что предыдущий военно-транспортный самолет С-17 Воздушных сил Канады прибыл вечером 19 февраля в международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

Тогда из Канады прибыли снайперские винтовки, автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения и наблюдения и военное снаряжение.

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