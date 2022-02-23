Канада предоставила Украине вторую партию летальной военной помощи.

Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

– Второй раз доставили летальную военную помощь для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство является абсолютно неприемлемым, – подчеркнула Анита Ананд.

Глава ведомства пообещала, что Канада и будет продолжать оказывать поддержку, потому что Украина защищает свой суверенитет и независимость.

Канада передала Украине вторую партию военной помощи / 3 фотографии

Напомним, что предыдущий военно-транспортный самолет С-17 Воздушных сил Канады прибыл вечером 19 февраля в международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

Тогда из Канады прибыли снайперские винтовки, автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения и наблюдения и военное снаряжение.