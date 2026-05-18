Степногорск на Запорожье под контролем ВСУ — ГУР
Штурмовики спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Артан освободили Степногорск на Запорожском фронте.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.
Освобождение Степногорска
Операцию по освобождению Степногорска проводили спецназовцы военной разведки при поддержке смежных подразделений. Военные провели серию активных атак и вытеснили российских оккупантов из поселка.
Технику, на которой группы спецназовцев ГУР въезжали в населенный пункт, попытался атаковать притаившийся вражеский FPV-дрон. Однако его уничтожили.
В результате боев в сложных городских условиях силы врага удалось выбить из укрепленных позиций. Ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил обороны Украины.
— Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие “сюрпризов” и остатков живой силы оккупанта, — рассказал командир Артана Виктор Торкотюк.
По его словам, вполне возможно, что россияне продолжат попытки снова войти в поселок.
Степногорск на карте
Поселок Степногорск расположен на берегу бывшего Каховского водохранилища.
