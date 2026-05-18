Штурмовики спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Артан освободили Степногорск на Запорожском фронте.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.

Освобождение Степногорска

Операцию по освобождению Степногорска проводили спецназовцы военной разведки при поддержке смежных подразделений. Военные провели серию активных атак и вытеснили российских оккупантов из поселка.

Сейчас смотрят

Технику, на которой группы спецназовцев ГУР въезжали в населенный пункт, попытался атаковать притаившийся вражеский FPV-дрон. Однако его уничтожили.

В результате боев в сложных городских условиях силы врага удалось выбить из укрепленных позиций. Ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил обороны Украины.

— Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие “сюрпризов” и остатков живой силы оккупанта, — рассказал командир Артана Виктор Торкотюк.

По его словам, вполне возможно, что россияне продолжат попытки снова войти в поселок.

Степногорск на карте

Поселок Степногорск расположен на берегу бывшего Каховского водохранилища.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.