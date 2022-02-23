Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

О своем решении он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою в Вашингтоне.

– На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран относительно европейской безопасности, но лишь при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия четко заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла продолжать эту встречу, – заметил Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, перед тем, как принять решение, он поинтересовался мнением союзников и партнеров. И все они согласились с таким шагом.

– Я направил министру иностранных дел Лаврову письмо, в котором сообщил о решении, – отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул: и Соединенные Штаты, и он лично остаются преданными дипломатии, если Россия готова сделать очевидные шаги, чтобы предоставить международному сообществу любую степень уверенности, что серьезно относится к деэскалации и поиску дипломатического решения.

– Мы будем продолжать наши действия в координации с союзниками и партнерами, учитывая действия России. Но мы не позволим РФ претендовать на дипломатию, когда она стремительно движется путем конфликта и войны.

Напомним, что в течение 22 февраля в Госдепартаменте США не было ответа, состоится ли запланированная на 24 февраля встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

А 20 февраля, за день до того, как Россия признала “ДНР” и “ЛНР”, в Белом доме сообщали, что встреча Блинкена и Лаврова, а затем и президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина состоится, если не произойдет полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: U.S. Department of State