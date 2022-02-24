США объявили санкции против РФ: запрет доллара, евро и ограничение работы банков

США ввели санкции против русской Федерации.

Об этом на брифинге объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

– Путин является агрессором, он избрал войну. И сейчас его страна столкнется с последствиями. Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения. Это создаст большие затраты для российской экономики как сразу, так и с течением времени. Мы структурировали санкции таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально отразились на США и союзниках, — сказал он.

Джо Байден добавил, что Соединенные Штаты не делают этого самостоятельно, а к санкциям против РФ присоединилась коалиция из 27 стран Евросоюза.

– Мы ограничим способность российского правительства действовать в долларах, евро, иене. Мы прекратим способность финансировать и увеличивать русское войско. Мы навредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 в, — сказал президент США.

Он напомнил, что в течение 24 февраля было зафиксировано падение фондового рынка более чем на 50%, что стало самым большим падением за историю.

– Сегодня мы вводим санкции против российских банков, которые имеют триллионы долларов активов и отключаем крупные банки от американской финансовой системы.

Джо Байден добавил, что США и коалиция ограничивают российский банк ВТБ, который является вторым по величине банком в России.

Также введены санкции в отношении российских элит.

– Эти люди наживаются лично на кремлевской политике, поэтому мы усилим меры против коррумпированных миллиардеров. Во вторник мы остановили способность России одалживать на международных западных рынках, а теперь это распространится на частный промышленный сектор.

Президент США отметил, что влияние некоторых санкций будет ощущаться со временем. США и союзники продолжат устранять Россию по международным финансовым торгам и ослаблять стратегические отрасли экономики.

— Наши действия и действия наших союзников почти на половину снизят способность России экспортировать высокие технологии, что повредит возможности создания космических и других разработок, а также ограничат долгосрочные стратегические амбиции.

В дополнение к экономическим санкциям Джо Байден объявил о шагах по защите союзников по НАТО, а завтра, 25 февраля, Североатлантический альянс проведет саммит.

Президент Байден подчеркнул, что вооруженные силы США не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

— Любая страна, которая поддержит российскую агрессию против Украины, будет запятнана этим соучастием. Это был выбор Путина – провести эту неоправданную войну против Украины, – сказал президент США.

Джо Байден объявил, что не намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, оказывая Киеву помощь со стороны США и НАТО.

По слоам президента Байдена, введение санкций против РФ может быть даже сильнее, чем отключение России от SWIFT, но само отключение от SWIFT может стать следующим шагом.

Президент США заявил, что Владимир Путин своими действиями желает возродить Советский Союз.

Джо Байден заявил, что дополнительные санкции против России находятся на столе, но отказался отвечать на вопрос, почему они не были введены сейчас.

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