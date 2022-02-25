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Факты / Мир / Мировые новости

Рада создала петицию с требованием к Германии об отключении России от Swift

Юля Захарченко редактор ленты
Верховна Рада

Верховная Рада инициировала петицию правительству Германии, которое не пропустило решение об отключении Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift.

— Друзья, это петиция к правительству Германии, которое не пропустило решение об отключении РФ от Swift. Подписывать могут не только резиденты Германии, распространяйте, – отметила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Петиция правительству Германии об отключении России от Swift доступна на официальном сайте OpenPetition, на котором собирают голоса за решения или инициативы.

Кроме того, правительство Украины требует закрыть небо над Киевом и Чернобыльской АЭС. В столице периодически можно услышать сигнал воздушной тревоги, жителей города призывают прятаться в укрытие или бомбоубежища.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что война в Украине продолжается, а российско-оккупационные войска не планируют отступать. Вооруженные силы Украины защищают мирных жителей от наступления наемников Российской Федерации.

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Фото: Depositphotos

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