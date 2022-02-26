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Эстония и Польша поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Эстония и Польша поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Члены Евросоюза Польша и Эстония заявили о необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Польский президент Анджей Дуда написал, что такой статус официальный Киев должен получить немедленно.

– Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в ЕС. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине, – подчеркнул он.

Эстонский президент Алар Карис поддержал мнение Польши, заявив об этом намерении на многотысячной проукраинской акции в Таллинне.

— Безопасная ситуация для Эстонии, которая у НАТО и ЕС, несравненно лучше, чем у стран, еще не являющихся членами этих блоков. Поэтому я считаю, что правильно было бы предоставить Украине четкую перспективу членства в ЕС, – убежден Алар Карис.

Источники: Andrzej Duda,ERR

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