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Латвия и Эстония закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
аерофлот

Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских авиарейсов. Это подтвердил 26 февраля министр юстиции Янис Борданс.

Накануне министр транспорта Талис Линкайтс сообщил, что Латвия будет согласовывать решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний со своими коллегами из Евросоюза.

О решении закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России также сообщил министр экономики Эстонии Аас Таави.

Ранее три страны Евросоюза уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь каких-либо коллективных решений.

О закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний заявили Польша, Чехия и Болгария. Запрет распространяется на любые воздушные суда, лицензированные Российской Федерацией.

Источник: Delfi

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