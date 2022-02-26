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Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море — Зеленский

Российско-оккупационные войска уже третий день пытаются захватить Украину. Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что весомые войска и гуманитарная помощь сегодня крайне важны для нашего государства.

— Благодарю своего друга, президента Реджепа Эрдогана и народ Турции за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь для Украины сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет, – убежден Зеленский.

Мир приступил к технической подготовке к принятию решения и введению новой санкции против РФ. Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift, которые нанесут разрушительный удар экономике РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для принятия этого решения работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента до атташе.

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Фото: Офис президента

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