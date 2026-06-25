Бывшего начальника штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Дмитрия Козюру признали виновным в государственной измене в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Приговор полковнику СБУ Козюре

По данным следствия, Козюра, имевший звание полковника и являвшийся кадровым офицером СБУ, имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию мероприятий по борьбе с терроризмом. В марте 2018 года во время пребывания в Вене его завербовали представители ФСБ РФ.

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За деньги он согласился передавать российским спецслужбам информацию об оборонной сфере Украины, в частности сведения, составлявшие государственную тайну. После вербовки он поддерживал постоянную связь с российскими кураторами, а для конспирации использовал посредника и лично подписывал шифрограммы.

Активная разведывательная деятельность, согласно материалам дела, началась после начала полномасштабного вторжения России.

Дмитрий Козюра передавал данные о командных пунктах СБУ, последствиях ракетных ударов по Киеву, местах дислокации украинских подразделений, информацию о воинских частях, служебные документы и аналитические материалы.

В течение 2024–2025 годов он систематически передавал ФСБ сведения о результатах атак на украинские объекты, количестве пострадавших военных и гражданских лиц, а также документы с грифом “секретно” об объектах критической инфраструктуры, в частности о газотранспортной системе и планах усиления противовоздушной обороны.

В феврале 2025 года Козюру разоблачили. Во время допросов он признал, что сотрудничал с ФСБ РФ за финансовое вознаграждение.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что бывший сотрудник украинской спецслужбы, начавший работать на врага, получил самое суровое наказание.

12 февраля 2025 года глава СБУ Василий Малюк лично принимал участие в задержании Дмитрия Козюры. СБУ также установила личность куратора из ФСБ — им оказался Юрий Шаталов.

По словам Василия Малюка, для разоблачения предателя пришлось через зашифрованные программные закладки проникнуть в гаджеты предателя — мобильные телефоны, компьютеры. СБУ тщательно проводила аудио- и видеонаблюдение.

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