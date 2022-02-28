Сопротивление украинцев и дефицит горючего: Пентагон о причинах провала блицкрига РФ

Украинцы жестко сопротивляются российским войскам, до сих пор ни один крупный город страны РФ не удалось захватить, заявил чиновник Минобороны США.

— Мы считаем, что их продвижение было замедлено как сопротивлением украинцев, которые были достаточно креативными в поиске способов атаки на колонны, так и дефицитом топлива и проблемами жизнедеятельности, которые у них возникли, — подчеркнул он.

По его словам, дефицит материально-технического обеспечения сказался особенно остро во время их продвижения на Харьков.

Он подчеркнул, что США и НАТО продолжают предоставлять оружие Украине.

– Мы остаемся уверенными в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает в себя сферу стратегического сдерживания, – сказал чиновник.

За четыре дня войны в Украине Россия потеряла ориентировочно более пяти тысяч военных.

По данным Минобороны, ВСУ уничтожили почти 30 самолетов и вертолетов врага, сотни танков и бронетехники, пушки, Грады, 60 цистерн с горючим и средства ПВО.

Источник: Пентагон